DT de La Serena apuesta al menos por el empate ante el líder Colo Colo

Futbol, Palestino vs Deportes La Serena Fecha 12, Liga de Primera 2026. El entrenador de Deportes La Serena Felipe Gutierrez es fotografiado durante un partido de la Liga de primera realizado en el estadio Santa Laura de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 28 May. (ATON) -

Felipe Gutiérrez se mostró confiado en que sus dirigidos hagan un buen papel cuando enfrenten al puntero de la Liga de Primera, aunque reconoció las dificultades que supone recibir al Cacique.

Felipe Gutiérrez, director técnico de Deportes La Serena, habló en la previa choque de este sábado en el estadio La Portada ante Colo Colo, sólido líder de la Liga de Primera que se aseguró dicha condición de cara al receso del torneo.

En rueda de prensa, el estratego del elenco papayero señaló que el Cacique "tiene un pie futbolístico distinto al resto de los equipos, por sus intérpretes, por su historia y mucho más. Sabemos perfectamente al rival que enfrentamos y en esa búsqueda tratamos de encontrar un equilibrio entre lo que nos viene bien a nosotros y lo que podemos neutralizar de ellos".

Al mismo tiempo, "Pipe" enfatizó que "tendremos como dinámica el plan de juego, como lo hemos hecho en todos los partidos, tratando de ver como podemos conseguir a lo mejor, un triunfo o un empate".

El ex seleccionado nacional también se refirió a la irregular temporada que ha tenido el conjunto granate. "Todo ha sido un aprendizaje en el tema de los resultados, tanto a favor como en contra. Creo que parte de esta experiencia en poco tiempo nos tiene bien, aunque lo ideal es no volver a lo de los últimos partidos", precisó.

Además, el campeón de la Copa América de 2015 afirmó que "para mí, como entrenador, creo que ha sido muy positivo. Por nuestra parte queremos sostener lo que se ha hecho hasta el momento, es parte importante de ese equilibrio que necesitamos para seguir manteniendo esa mentalidad de competir".

Por último, Gutiérrez subrayó que "no he dudado de esta forma de trabajar. Es mi manera y se entiende cuando el resultado es positivo, pero para mí no cambia más allá de un resultado".