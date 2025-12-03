DT del Sevilla apuntó contra el Betis de Pellegrini por incidentes en el derbi

Futbol, Guadalajara vs Toluca El entrenador de Guadalajara Matias Almeyda en acci n durante el partido de primera division en el estadio Chivas de Guadalajara, Mexico. 22/07/2017 Mexsport/Photosport ******** Football, Guadalajara vs Toluca Guadalajara's - MEXSPORT/PHOTOSPORT

Santiago 3 Dic. (ATON) -

Matías Almeyda se refirió a la polémica sobre el final del clásico andaluz en la derrota frente al cuadro verdiblanco por la Liga española.

El Betis de Manuel Pellegrini se quedó con el derbi andaluz tras vencer el domingo por 2-0 al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El cotejo terminó con incidentes, debido a que el público local lanzó proyectiles al final de un encuentro que tuvo que ser detenido por unos minutos.

El entrenador del conjunto blanquirrojo, Matías Almeyda, se refirió este miércoles a la polémica en la previa al partido con Extremadura por la Copa del Rey y apuntó al equipo verdiblanco.

"Cuando pasan actos incorrectos, a nadie le gusta. Ahora hay que ver por qué fueron. A la gente se la respeta. No sé, digamos, si ganas, tienes que ser humilde e irte. No provoquen. No se provoca. Nada está bien. Nada está bien", expresó el DT.

"La botella era de plástico. La retiraron. ¿Cuántas cayeron? ¿Una? Si van a Sudamérica, entonces no pueden jugar un partido", añadió el estratego.

Por último, Almeyda sentenció: "En el fútbol, es fútbol. Estamos jugando al fútbol. Se está jugando un derbi. Hay una provocación. Y bueno, la gente se manifestó así. No estoy de acuerdo en nada. Ni en la provocación, ni en la reacción, pero es fútbol, y no le ha pegado a nadie tampoco. Son medidas que se toman. Por ahí, bueno, uno está acostumbrado a otra cosa, que te tiren una piedra No pasa nada. Está mal igual".