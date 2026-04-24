DT del Sevilla destrozó a Alexis y el plantel: "Tenían miedo a jugar"

Archivo - Chile.- Los elogios a Alexis por su tremendo esfuerzo y profesionalismo en el Sevilla - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 24 Abr. (ATON) -

Luis García criticó duramente a sus jugadores tras la derrota frente al Levante que mantuvo al cuadro andaluz en riesgo con el descenso.

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo cayó por 2-0 ante el Levante y continúa en riesgo de descender en la Liga española, pues quedó solamente un punto arriba de la zona roja, a falta de seis fechas para el término de la competencia.

La dura derrota caló hondo en el técnico del cuadro andaluz, Luis García Plaza, quien lanzó duras críticas para sus pupilos, entre ellos los chilenos.

"La primera parte es... Les he dicho en el descanso que no les conozco. No llevo mucho con ellos, pero eran futbolistas con mucho miedo a jugar, a quitarse el balón del medio. No estoy diciendo nada que no les ha dicho ellos, y además lo saben. La segunda parte ha sido todo lo contrario, el equipo lo ha intentado, ha tenido sus momentos para hacer un gol, para empatar, pero no hemos estado tan finos en el último momento", disparó el DT en conferencia de prensa.

"No nos podemos permitir regalar una primera parte como la regalamos, y ya no solo eso, es que regalamos hasta el gol. Es algo que les he dicho en el descanso. No entiendo, son futbolistas, si quieren la pelota tienen que tenerla. Es lo peor que hemos hecho desde que estoy aquí, son tres jornadas, pero es lo peor que hemos hecho", añadió.

Pero no se quedó ahí y agregó: "Nos falta, nos falta también un poquito de cosas para hacer más daño, pero por lo menos es la base. La primera parte ha sido muy mala, muy mala, la verdad. Y lo saben ellos. Les he dicho que allí no va a haber nadie que pelee por ellos ni nadie que venga a levantarnos".

Por último, el estratego sostuvo: "Hay que levantar la cabeza y realmente ser futbolistas y jugar al fútbol cuando tengas la pelota. En la primera parte se nos ha olvidado. La segunda parte es el camino, mejorando cosas, pero es el camino. Va a ser muy duro. Este es un club grandísimo, pero ahora mismo es un equipo que tiene que luchar. Tenemos que arrimarnos, juntarnos y hacer las cosas mejor en el campo".