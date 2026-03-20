DT del Sevilla hizo pedido a la Roja por Suazo y habló sobre ausencia de Alexis

Futbol, Chile vs Ecuador. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Gabriel Suazo es fotografiado durante el partido clasificatorio al Mundial 2026 contra Ecuador disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Mar. (ATON) -

Matías Almeyda manifestó su preocupación por el desgaste que tendrá el lateral durante los amistosos de la Selección chilena ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía.

Gabriel Suazo es uno de los jugadores que lidera la nómina de la Selección chilena de cara a los amistosos de fin de marzo ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía.

Debido a su convocatoria, el Sevilla de España tendrá que prescindir del lateral en un momento clave de la temporada, cuando el cuadro andaluz lucha por evitar el descenso a falta de diez fechas para el término de La Liga española.

Frente a esto, el técnico del conjunto nervionense, Matías Almeyda, manifestó su preocupación por el desgaste que tendrá el ex Colo Colo debido a los largos viajes.

"Como entrenador uno siempre se alegra cuando los futbolistas que entrena representan a sus países. Fui jugador de selección, entonces sé la importancia que tiene para cualquier jugador integrar y defender la bandera de su país. Ahora, también me pongo de la otra vereda de entrenador y digo: estamos todos casi bien, son dos partidos, nos estamos jugando cosas realmente muy importantes y son viajes largos. Esos viajes son demoledores", expresó el DT en la conferencia de prensa previo al duelo de este sábado ante el Valencia.

Por lo mismo, realizó un pedido a la Roja: "Uno no puede tomar ningún tipo de decisión en este aspecto. Son amistosos y creo que también entra en los futbolistas y en los entrenadores de selección, de tratar que como nosotros se los damos, que los devuelvan de la misma manera".

Además, el estratego se refirió a la situación de Alexis Sánchez, quien no fue citado por Nicolás Córdova para los amistosos en Oceanía: "Para jugar en la selección no importa la trayectoria. Un entrenador de selección busca a los mejores en cada posición. De eso se trata ser un seleccionador. Seguramente el entrenador mirará los partidos de Alexis y lo comparará con otros futbolistas que tiene en esa posición".