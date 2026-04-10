DT del Sevilla mandó aviso a Alexis en medio de la crisis que vive el club

Archivo - Chile.- En España dicen que "hoy día salir con Alexis titular es perder a un futbolista" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 10 Abr. (ATON) -

Luis García Plaza mandó un mensaje al delantero chileno y los otros jugadores en ofensiva previo al trascendental duelo de este sábado ante Atlético de Madrid.

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vive un delicado momento en España. El cuadro de los chilenos ve de cerca el peligro del descenso, pues se ubica a solamente dos puntos de la zona roja, por lo que el partido de este sábado ante el Atlético de Madrid es clave para su intención de alejarse de la parte baja.

Y previo al trascendental cotejo, el técnico del conjunto nervionense, Luis García Plaza, dejó un contundente mensaje al tocopillano, quien tendrá un incierto futuro de cara al cierre de la temporada, además de los otros jugadores en ofensiva.

"Me he encontrado, para mi gusto, como entrenador, una plantilla muy larga. Me ha pasado en otros sitios. Hoy he jugado con tres posiciones de ataque y había ocho jugadores. (Neal Maupay) va convocado, pero es que son ocho. El otro día, por ejemplo, podría haber entrado Peque o Alexis Sánchez, Januzaj no entró No van a jugar todos, porque es imposible", expresó el DT en conferencia de prensa.

Sobre el sentir de sus pupilos por la crisis que atraviesa el club, el adiestrador sostuvo: "Están jodidos, están sufriendo. Los chicos de aquí, canteranos que son muchos. Están sufriendo, no crean que están ahí es duro, eh. Es la situación que nos toca, a lo mejor este duelo dentro de unos años es para intentar entrar en Europa. Ahora mismo es lo que es".

"No dejamos de ser uno de los mejores clubes de Europa, pero tenemos que conseguir este objetivo (no descender). Vamos a conseguir el objetivo, pero sufriendo. Conseguir un ascenso es muy difícil, esto es igual de difícil. Estoy seguro que lo vamos a conseguir. Los chavales van a dejarlo todo y el que no lo deje todo, me va a encontrar", concluyó el técnico.