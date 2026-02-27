DT del Sevilla: "Tienen que sacar a otro Manuel Pellegrini por el bien de Chile"

Archivo - Chile.- Simeone destacó planteamiento de Pellegrini tras derrota ante el Betis - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 27 Feb. (ATON) -

En la previa al derbi andaluz del domingo, Matías Almeyda se rindió ante el técnico chileno del Betis y lo llenó de elogios al destacar su trayectoria y el impacto y ser un embajador del fútbol chileno en el extranjero.

Este domingo se disputará una nueva edición del derbi andaluz entre el Sevilla, cuadro donde milita Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, y el Betis, dirigido por Manuel Pellegrini.

Este viernes habló el técnico del cuadro nervionense, Matías Almeyda, y en la conferencia de prensa se rindió y llenó de elogios al estratego chileno al destacar su trayectoria y el impacto y ser un embajador del fútbol chileno en el extranjero.

"Opinar es gratis. Cuando uno tiene una personalidad como la de Manuel, que ha dejado a Chile bien parado en cada lugar donde estuvo, tendrían que estar agradecidos aquellos chilenos que ponen en duda la capacidad que tiene este hombre", expresó el adiestrador argentino.

"Donde estuvo le fue bien, es respetado. No solamente respetan a Pellegrini, Pellegrini lleva detrás su bandera que es de Chile, representando un país", añadió el trasandino.

Además, agregó: "Hay que ver los intereses de cada uno y lo único que les digo es que como argentino le tengo un respeto enorme al pueblo chileno y le tengo un enorme respeto a este entrenador. Porque los entrenadores se saben cómo son, entre nosotros sabemos cómo somos. Y todos saben cómo es Manuel. Serio, humilde, trabajador, le ha dedicado la vida al fútbol, entonces merece el respeto. Y por ahí algunos jóvenes pueden decir de Manuel, pero saquen otro Manuel, por el bien de Chile. Tienen que sacar a otro, porque sólo tienen a uno. Valórenlo".

Consignar que el derbi andaluz entre el Betis y el Sevilla se disputará a las 14:30 horas de este domingo en La Cartuja.