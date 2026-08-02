DT del Southampton blinda a Brereton ante presunto interés del Derby County

Futbol, Chile vs Cabo Verde Partido amistoso en Nueva Zelanda 2026 Ben Brereton, de Chile, celebra tras marcar un gol durante el partido Chile vs. Cabo Verde, correspondiente al Torneo de la Serie FIFA, disputado en Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda, el - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 2 Ago. (ATON) -

Tonda Eckert se desentendió de los rumores de las últimas semanas, afirmó que tiene en consideración al delantero y destacó su cometido en pretemporada.

Tonda Eckert, director técnico del Southampton, rompió el silencio ante los rumores de una posible salida del delantero nacional Ben Brereton Díaz, quien estaría en la órbita del Derby County, cuadro donde cumplió una buena campaña a préstamo.

Tras el amistoso disputado ante Preuben Münster de Alemania, partido donde el chileno-inglés fue titular, el DT declaró a Daily Echo que "lo primero para mí es que siempre se toman decisiones en algún momento en cada club de fútbol, ​​pero Ben es jugador del Southampton".

El entrenador germano de 33 años sumó con respecto al atacante criollo que "eso es todo lo que me importa. Y no solo es cierto para él, sino también para los demás".

"Es nuestra responsabilidad dar la bienvenida a todos de nuevo al club y creo que él ha demostrado de lo que es capaz en los partidos de pretemporada. Hasta ahora, estoy muy contento con la forma en que se ha reintegrado al grupo", añadió el estratego.

Por último, el adiestrador del elenco albirrojo afirmó que "parece estar muy bien conectado con todos los miembros del vestuario, lo cual siempre es positivo, ya que te permite pasar de un grupo a otro con facilidad. Estoy muy contento con él y con tenerlo cerca, y ya veremos adónde nos lleva esta situación".

Es importante mencionar que con el choque del sábado, Brereton Díaz sumó su tercera titularidad consecutiva en la pretemporada del conjunto santo.