DT de UdeConce y derrota ante Colo Colo: "Fuimos superiores"

Futbol, Universidad de Concepcion vs Colo Colo Decima Primera fecha, Campeonato Nacional 2026. El entrenador de U de Concepcion Leonardo Ramos en el estadio Ester Roa Rebolledo. Concepcion, Chile. 26/04/2026 Marco Vazquez/Photosport Football, - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 27 Abr. (ATON) -

El uruguayo Leonardo Ramos, quien tuvo un paso como defensa en el Cacique en 2003, le bajó el perfil a la caída ante el conjunto albo en Collao por el Campeonato Nacional.

Con el triunfo ante Universidad de Concepción en Collao, Colo Colo retomó el liderato del Campeonato Nacional 2026, pues alcanzó en la cima al sorprendente Deportes Limache con 21 puntos.

Pese a la derrota ante el Cacique, el técnico del Campanil, Leonardo Ramos, le bajó el perfil y aseguró que su equipo fue superior al conjunto albo.

"La sensación que me queda es que el equipo en el segundo tiempo cambió su manera. Creo que fuimos superiores al rival", expresó el adiestrador uruguayo, quien jugó como defensa en el elenco de Macul en 2003.

Además, el charrúa añadió que "cuando tienes una superioridad de esa manera, si contra equipos grandes no lo defines rápido, puedes llegar a sufrir hasta el último, como nos pasó hoy".

"Me quedo con la segunda parte del segundo tiempo. El equipo puede y debe hacer lo que hizo, ser protagonista total del partido", sentenció Ramos.