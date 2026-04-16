DT de Vasco da Gama estalló por el arbitraje en derrota ante Audax Italiano

Futbol, Audax Italiano vs Universidad Catolica. Fecha 9, Liga de Primera 2026. Los jugadores de Audax Italiano celebran tras marcar un gol contra Universidad Catolica durante el partido de la Liga de Primera disputado en el estadio Bicentenario La - ANDRES PINA/PHOTOSPORT
Santiago 16 Abr. (ATON) -
Renato Gaúcho disparó con todo contra el referato tras sufrir una caída frente a los audinos en Brasil por la Copa Sudamericana.
Historia pura la que hizo Audax Italiano por la Copa Sudamericana. El cuadro audino derrotó el miércoles por 2-1 como visita a Vasco da Gama y su primera victoria en torneos internacionales en Brasil.
La derrota caló hondo en el Gigante de Colina y el técnico Renato Gaúcho disparó con todo contra el arbitraje tras el cotejo ante los itálicos.
"No viajé, me criticaron y la Conmebol gritó. ¿Va a gritarle la Conmebol al árbitro hoy? ¿O a mí?", lanzó el estratego en conferencia de prensa, en referencia a que en su primer partido del torneo no viajó a Argentina para enfrentar a Barracas Central, donde mandó a un equipo suplente.
"La Conmebol debería preocuparse por quién va a arbitrar los partidos. Pero nadie está poniendo excusas por la derrota. ¿Va a multar la Conmebol al árbitro? No se sabe, pero si el club comete el más mínimo error, es una multa. ¿Y hoy nos perjudicaron? ¿Van a armar este escándalo de la misma manera que lo hicieron conmigo cuando no fui a Argentina? Doble moral", añadió.
Además, criticó el desempeño del juez Hernán Heras: "La expulsión de Joao Pedro fue injusta, no sé por qué expulsaron a Carlos Cuesta. Desde el primer tiempo nos perjudicaron. Hablo mucho con los jugadores, les pido que mantengan la calma, pero a veces es difícil. Un arbitraje como el de hoy hace perder los estribos".