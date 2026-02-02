DT de Vélez quedó encantado con Diego Valdés tras empate ante Independiente

Chile.- Colo Colo buscaría sumar a Sebastián Pérez y Diego Valdés - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 2 Feb. (ATON) -

El volante chileno fue titular y tuvo una buena actuación en el cuadro de Liniers haciendo dupla con Manuel Lanzini, lo cual fue resaltado por el estratego Guillermo Barros Schelotto.

Colo Colo intentó ir por el fichaje de Diego Valdés en este inicio de temporada 2026, pero Vélez Sarsfield calificó la propuesta como "irrisoria", por lo que el volante chileno no se movió del cuadro argentino.

Y el nacional demostró su valía en el empate a 1 frente a Independiente de Avellaneda, donde fue titular y tuvo una buena actuación.

De hecho, el técnico Guillermo Barros Schelotto resaltó al formado en Audax Italiano: "Poder tener en campo a Valdés y Lanzini nos iba a dar mucho fútbol. Creo que encontramos eso que buscábamos desde el minuto 0. Se juntaron entre ellos, con Pellegrini, buscaron bien con Godoy".

"El primer tiempo, el equipo sintió el manejo de pelota de Valdés y Lanzini (...) Estuvimos bien, dieron tranquilidad, pausa y buen juego. Me gustó cuando jugaron juntos. Los vi muy bien", añadió el estratego del "Fortín".