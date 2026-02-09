DT de Vélez se rindió ante Diego Valdés: "Entiende el fútbol como pocos"

Archivo - Futbol, Chile vs Brasil. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Diego Valdes es fotografiado durante el partido de las eliminatorias al mundial de 2026 contra Brasil disputado en el estadio Nacional de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 9 Feb. (ATON) -

Guillermo Barros Schelotto llenó de elogios al volante chileno después que brillara con dos asistencias en el triunfo ante Boca Juniors.

Diego Valdés brilló con dos asistencias en el triunfo de Vélez Sarsfield por 2-1 frente a Boca Juniors, por el Torneo de Apertura argentino.

El volante chileno dejó encandilada a la hinchada, la prensa argentina y hasta el técnico del Fortín, Guillermo Barros Schelotto, quien fue uno de los que se rindió ante el gran desempeño del nacional.

"Lo veo muy bien, es un tipo con mucha trayectoria y madurez deportiva. Entiende el juego como pocos, lo mismo que (Manuel) Lanzini. Se entienden muy bien entre ellos, con los dos en el campo logramos dominar al rival a través del juego", expresó el adiestrador del conjunto de Liniers.

"Son dos jugadores que tienen un montón de condiciones individuales muy buenas para cualquier entrenador: gol, pelota quieta, pausa, imaginación. Dos futbolistas notables. Consiguiendo la mejor expresión de ellos, el equipo seguramente va a brillar", añadió sobre la dupla con Lanzini.

Además, el DT se refirió a los diversos problemas físicos que ha afrontado el criollo en Argentina: "Uno lo ha acompañado en los momentos malos como las lesiones, pero el mérito individual es altamente provocado por ellos mismos.

Por último, sentenció: "Valdés jugó bien, con Talleres jugó muy bien, el primer tiempo con Independiente. Está teniendo un buen año".