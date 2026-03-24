DT de Wanderers Sub 20: "Me siento preparado para dirigir en Primera"

Chile.- Prensa brasileña y hazaña de Wanderers ante Flamengo: "Inexplicablemente cruel" - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 24 Mar. (ATON) -

Tras conquistar el título de la Copa Libertadores, a Felipe Salinas le consultaron sobre sus planes de conducir a un primer equipo. "Cuando llegue la oportunidad la voy a tomar", sostuvo el adiestrador.

Después de que Felipe Salinas llevara a Santiago Wanderers a la hazaña de conquistar el título de la Copa Libertadores Sub 20, tras vencer por penales a Flamengo, bicampeón defensor del torneo continental, muchos hinchas del cuadro caturro comenzaron a pedir su paso al primer equipo del conjunto porteño.

Es que el Decano está realizando una irregular campaña en el inicio de la temporada 2026 en Primera B al mando del uruguayo Francisco Palladino.

Frente a esto, Salinas fue consultado en diálogo con radio ADN si está listo para conducir a un plantel estelar y respondió: "Yo tengo contrato hasta fin de año con Santiago Wanderers. Ahora tengo que volver al plantel de honor".

"Llevo siete años dirigiendo, sobre todo como ayudante, en Primera, Primera B y en Segunda División. Siento que ya tengo la experiencia, me siento preparado y cuando llegue la oportunidad la voy a tomar", añadió.

Además, sobre su futuro sostuvo: "Uno siempre espera tener un proyecto interesante, donde pueda generar un cambio, y un proceso de crecimiento, pero por el momento mi futuro inmediato es llegar a Valparaíso e integrarme al plantel de honor".