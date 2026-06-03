Duco aclara plan de infraestructura: "No es un traje a la medida de la U"

Santiago 27 de mayo 2026. La ministra del deporte, Natalia Duco, participa en la promulgacion de la Ley de Sociedades Anonimas Deportivas. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 3 Jun. (ATON) -

La ministra de Deportes descartó que el anuncio del Presidente José Antonio Kast sea enfocado en el conjunto laico. "Es un proyecto nacional, con foco regional, para equilibrar las brechas que hay a nivel comunal en todas las regiones", apuntó.

La ministra de Deportes, Natalia Duco, salió al paso de los comentarios que levantó el anuncio realizado por el Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública, donde comunicó que iniciarían un plan de infraestructura deportiva, haciendo comentarios que fueron interpretados como guiños a Universidad de Chile.

Es que en el Congreso Nacional, el Mandatario señaló que buscaban impulsar "mediante acuerdos público-privados, la construcción de infraestructura a nivel regional y también, por qué no decirlo, contribuir a que todos los grandes clubes puedan tener su espacio propio para desarrollar sus actividades".

En medio de la controversia que se instaló, la secretaria de Estado aclaró que "la mesa de infraestructura y el plan de infraestructura que anunció el Presidente no es un traje a la medida para la Universidad de Chile. Es un proyecto nacional con foco regional, de equilibrar las brechas que hay a nivel comunal dentro de las regiones y no solamente direccionado al fútbol, sino que a todos los deportes".

Asimismo, la ex atleta hizo un llamado "al club Universidad de Chile, como a todos los clubes deportivos que tengan interés en que nosotros, como ministerio del deporte, en su rol articulador, nos podamos colaborar en generar recursos público-privado para avanzar en infraestructura".

Por último y junto con remarcar que "no hay recursos público comprometidos", la otrora lanzadora remarcó que el elenco azul nos solicita una reunión, nosotros la vamos a dar y también como con cualquier otro club, y sobre todo los otros deportes que merecen mucho más atención que el fútbol".