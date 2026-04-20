Sin duelo chileno ante Jarry, Garin debutó con triunfo en qualy de Madrid

Chile.- Garin debutó con triunfo en main draw de Montecarlo y desafiará al 3 del mundo - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Abr. (ATON) -

Debido a que "Nico" se bajó a última hora, "Gago" tuvo que enfrentar al francés Ugo Blanchet y lo derrotó en dos ajustados sets. Con esto, el "Tanque" quedó a una victoria de acompañar a Alejandro Tabilo en el cuadro principal del Masters 1000 español.

Finalmente no hubo duelo de chilenos en el Masters 1000 de Madrid. Es que Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) se bajó de la qualy a horas de enfrentar a su compatriota Cristian Garin (85°), quien tuvo que medirse con el francés Ugo Blanchet (166°).

Y pese al cambio de rival a última hora, el "Tanque" logró sacar la tarea adelante y tuvo un triunfal debut en la fase clasificatoria del prestigioso certamen español. Fue una victoria por parciales de 7-5 y 6-4, tras una hora y 53 minutos de un partido de dientes apretados, donde "Gago" fue de menos a más y se repuso de una desventaja en el primer parcial.

El cotejo comenzó complicado de entrada para el nacido en Arica, porque sufrió un quiebre en el segundo game. Y si bien rompió de vuelta en el tercero, en el siguiente volvió a ceder su envío para después quedar 4-1 y 5-2 abajo. Sin embargo, "Gago" tuvo una reacción notable, porque no solamente quebró en el noveno, cuando el galo sacaba por el set, sino que también en el undécimo para después sellar la manga en cero con su turno y un ace.

En el segundo episodio el nacional desperdició puntos de quiebre en el tercer y quinto game. Pero el ex 17 del mundo no bajó los brazos y consiguió una ruptura clave en el noveno game, porque en el siguiente sentenció la victoria, aunque con sufrimiento, tras salvar una bola de break y en su tercer match point.

Con esto, Garin se tomó revancha ante un jugador que ya parecía una de sus "bestias negras" en el circuito, pues lo había derrotado las dos veces que se enfrentaron, en las qualies de Roland Garros 2024 y 2025. Además, quedó a un triunfo de acompañar a Alejandro Tabilo (43°) en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid. Para eso deberá vencer el martes, en horario por confirmar, al estadounidense Martin Damm (126°), quien eliminó al italiano Andrea Pellegrino (130°) por 6-0 y 7-6 (5).

Consignar que en esta misma jornada, Tomás Barrios (123°) también se estrenara en la qualy en la Caja Mágica ante el húngaro Zsombor Piros (148°).