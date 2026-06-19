Las duras críticas al chileno Garay por su arbitraje en el Canadá-Qatar

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Fecha 5, Liga de Primera 2026. El arbitro Cristian Garay es fotografiado durante el partido de primera division entre Colo Colo contra Universidad de Chile disputado en el estadio Monumental de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jun. (ATON) -

El juez nacional se estrenó en el Mundial 2026 y recibió fuertes cuestionamientos por algunas decisiones en la goleada de los norteamericanos.

Cristián Garay hizo su debut en el Mundial 2026 y con polémica. El árbitro chileno dirigió la goleada por 6-0 de Canadá a Qatar, por la segunda fecha del Grupo B, y recibió duras críticas por algunas decisiones.

El juez nacional cobró penal con tarjeta amarilla por una acción de Homam El-Amim ante Tajon Buchanan, pero tras revisar el VAR cambió la falta a tiro libre y mostró tarjeta roja.

Después, el réferi criollo sacó una amarilla a Assim Madibo, y nuevamente apoyado por el VAR lo expulsó tras causar la fractura de Ismael Koné.

Tras el partido, Garay recibió fuertes cuestionamientos del medio Archivo VAR, que lo calificó como "el peor arbitraje de todo el Mundial".

Además, lo evaluó con nota 1.0, debido a su "terrorífica actuación" y un "criterio bastante irregular, sin convencer a nadie y generando cierta crispación en los jugadores". También , añadió: "Lo del chileno fue para coger las maletas y volverse por donde ha venido".

En tanto, el periodista Julio César Cruz, del diario hondureño El Heraldo, calificó el desempeño de Garay como un "espanto", mientras que desde España, el periodista Jonay Amaro sostuvo en redes sociales que el árbitro chileno "no tiene vergüenza alguna".

Por último, el argentino Rodrigo Castro, en la transmisión oficial de DSports, tildó a Garay de "desastre" por la expulsión de El-Amim.