La U se durmió y terminó sufriendo con La Calera

Futbol, Union La Calera vs Universidad de Chile. Fecha 15, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Marcelo Morales, izquierda, disputa el balon con Sebastian Saez de Union La Calera durante el partido de la Liga de primera realizado en - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jun. (ATON) -

Los Azules no supieron aprovechar un gran inicio de partido y siguen con su irregular rendimiento en el torneo

Un empate con sabor a derrota obtuvo Universidad de Chile como visitante frete a Unión La Calera, dado que tuvo un primer tiempo a gran nivel, donde parecía que golearía, pero terminó sufriendo ante la arremetida final del elenco anfitrión.

Los Cementeros y los Azules ya se habían enfrentado en la Copa de la Liga, donde los caleranos habían ganado los dos encuentros, que les permitieron avanzar a las semifinales de dicho torneo, pero ahora el escenario era diferente, ya que ambos equipos llegaban obligados por la situación que viven en la tabla de ubicaciones.

La U precisaba de la victoria porque, de lo contrario, Colo-Colo les quedaría a 16 puntos de ventaja, mientras que los dirigidos de Martín Cicotello estaban obligados a sumar un triunfo para no quedar en solitario como colistas del certamen.

El gol llegó rápido para los universitarios. A los 5' Nicolás Ramírez le sacó provecho a un tiro de esquina, y con un sólido cabezazo derrotó a Nicolás Avellaneda para convertir el 1-0.

Unión La Calera se encontraba en la cancha y era totalmente sobrepasada por la U, que nuevamente capitalizó un balón detenido y Eduardo Vargas con un potente testazo puso el 2-0 a los 15', poniendo justicia en el marcador con lo que se veía en cancha.

La superioridad del elenco universitario se tornó incontrarrestable por muchos pasajes del primer tiempo, y una nueva conquista parecía inminente. Pero el fútbol tiene esas situaciones inexplicables que lo tornan tan impredecible. A los 43' un córner ejecutado desde la derecha por los caleranos tuvo un error grosero de parte de Gabriel Castellón que salió mal, quedó a medio camino, y Matías Campos López no tuvo problemas para descontar y poner suspenso en el marcador.

En el segundo periodo los locales se animaron y fueron en la búsqueda de la paridad, la que encontraron a los 57' mediante un tiro penal, tras una mano de Franco Calderón, que Sebastián Sáez cambió por gol.

A los 59 se vivó una situación extraña, el árbitro Franco Jiménez le mostró la segunda amarilla a Eduardo Vargas, por lo que se debía ir expulsado, pero luego de consultar a su cuero arbitral se determinó que no hubo foul en lo absoluto por lo que debió anular la cartulina, que generó largos reclamos de parte de Calera.

A los 78' Carlo Villanueva ingresó solo. Los hinchas caleranos preparaban gargantas para gritar el gol, pero Castellón estuvo notable en el achique, y en segunda instancia se la arrebató a Sáez para impedir la tercera caída de su pórtico. La jugada trajo consecuencias, dado que Villanueva se lesionó y abandonó el terreno de juego.

El golero de los Azules siguió salvando su portería, lo hizo en dos nuevas oportunidades claras de su rival, y un partido que pintaba para goleada de la U, lo terminó sufriendo y mostrando el irregular rendimiento que ha tenido esta temporada y que lo tiene lejos de los puestos de avanzada.

Unión La Calera: Nicolás Avellaneda, Christopher Díaz, Cristián Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Nicolás Palma, Joaquín Soto, Kevin Méndez, Yero Leiva (63 Carlo Villanueva; 81'Bayron Oyarzo), Matías Campos López (75' Francisco Pozzo), Sebastián Sáez. DT: Martín Cicotello.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Marcelo Morales, Nicolás Ramírez (76' Bianneider Tamayo), Agustín Arce (63 Juan Martín Lucero), Ignacio Vásquez (70 Lucas Assadi), Israel Poblete, Lucas Barrera, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero (76' Javier Altamirano). DT: Fernando Gago.

Goles: 5 Nicolás Ramírez 0-1; 15 Eduardo Vargas 0-2; 43 Matías Campos López 1-2; 57 Sebastián Sáez (P) 2-2

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar (3671 espectadores)

Árbitro: Franco Jiménez.