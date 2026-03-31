El duro mensaje de Huerta a jugadores más jóvenes de Cobresal tras nueva caída

Futbol, Palestino vs Cobresal. Fecha 6, Liga de Primera 2026. El entrenador de Cobresal Gustavo Huerta da instrucciones a sus jugadores durante el partido de primera primera division contra Palestino disputado en el estadio La Cisterna de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 31 Mar. (ATON) -

Luego de la derrota sufrida ante Universidad Católica en El Salvador, por la tercera fecha de la Copa de la Liga, el técnico del cuadro minero realizó un duro análisis sobre las divisiones inferiores del club.

Cobresal no logra levantar cabeza en esta temporada 2026 del fútbol chileno y el lunes sufrió una derrota por 3-1 ante Universidad Católica en El Salvador, por la tercera fecha de la Copa de la Liga.

Tras la caída ante los cruzados, el técnico del cuadro minero, Gustavo Huerta, lanzó un duro mensaje a los jóvenes al realizar un análisis sobre las divisiones inferiores del club.

"Uno sabe que puede contar con algunos juveniles, pero estos partidos, lamentablemente, nos dejan una realidad. Quiero ser bien sincero con eso. Hay jugadores que nosotros tenemos hace un par de años y no sé si van a dar más", comenzó diciendo el estratego en conferencia de prensa.

"Algunos no dan muestras de un progreso y se van quedando en el camino. Nos ha pasado en estos años que algunos jugadores no tienen espacio en el primer equipo, se van a préstamo a equipos de Segunda División y muchos han desaparecido. Esa es la realidad", añadió el DT.

En la misma línea, agregó que "cuando se habla de recambio, la verdad es que estamos con un déficit demasiado grande y yo lo he reclamado en la interna del club. Se han hecho cambios en la parte formativa y espero que el tiempo dé frutos, porque esto no es de un día para otro".

Por último, Huerta sentenció: "Los jugadores que hemos mandado a préstamo a Segunda y Tercera División, no juegan. Esa es la realidad nuestra. No sé si ser pesimista o realista, pero en el corto plazo es complicado depender de un plantel con muchos jóvenes".