Edson Puch puso fin a una larga espera

Futbol, Deportes Iquique vs Ohiggins Fecha 24, Liga de primera 2025. El jugador de Deportes Iquique Edson Puch es fotografiado durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio Tierra de Campeones de Iquique, Chile. 17/10/2025 Keyla - KEYLA LARREA/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jun. (ATON) -

El destacado jugador iquiqueño dio una positiva noticia en sus Redes Sociales

El talentoso delantero iquiqueño Edson Puch sorprendió en sus Redes Sociales con una positiva información a los seguidores del conjunto del Dragón.

El exseleccionado, que sufrió una lesión condral en su tobillo derecho, fue operado en marzo del presente año, lo cual lo mantuvo alejado de las canchas y fuera de su anhelo de contribuir a volver con los nortinos a la Primera División.

En las últimas horas, el "Comando" hizo público que ya volvió a las prácticas, y agregó: "Por fin volver a entrenar sin dolor. Después de semanas de paciencia y trabajo, hoy vuelvo a disfrutar lo que más me gusta", cerrando el texto con la imagen de un balón de fútbol.

Puch había anunciado previamente que este sería su último año en el profesionalismo y que a fin de año se retiraría de la actividad. Aunque cabe recordar que ya el 2022 había dicho que colgaba sus botines, pero un año después regresó.

El capitán de Deportes Iquique tiene un mes de cara al próximo desafío por el torneo del Ascenso, ya que volverán a la competencia el fin de semana del 19 de julio cuando visiten a Unión San Felipe. Previamente tomarán parte en la Copa Chile, donde comparten grupo con San Marcos de Arica, Coquimbo Unido y Deportes Limache.