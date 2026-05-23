El Elche de Cepeda y Dituro, aseguró la permanencia en La Liga de España

Archivo - Chile.- La sincera explicación del DT del Elche sobre pérdida de titularidad de Cepeda - Joshua Devenie / www.photosport.cl - Archivo

Santiago 23 May. (ATON) -

El conjunto franjiverde logró el objetivo en la última jornada del fútbol español, sentenciando el destino de su rival y cerrando la temporada de los futbolistas nacionales.

El Elche de Lucas Cepeda y Matías Dituro, logró salvarse del descenso en La Liga de España tras conseguir un valioso empate 1-1 frente al Girona en la última fecha del torneo.

Con este resultado, el conjunto franjiverde escaló hasta la decimoquinta posición de la tabla, finalizando la competencia con 43 puntos a su haber. De paso, la escuadra dirigida por Eder Sarabia sentenció el descenso del Girona y aseguró su propia permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

Pese a la importancia del encuentro, el extremo chileno Lucas Cepeda no sumó minutos en este decisivo partido definitivo. El exdelantero de Colo-Colo no fue considerado por el estratega para ingresar al terreno de juego en la última jornada; sin embargo, cerró su primera campaña en el fútbol europeo celebrando el gran objetivo del club.

Desde su millonario fichaje en el mercado invernal de enero, los registros del atacante nacional en La Liga incluyeron 10 encuentros disputados y un total de 407 minutos sobre el terreno de juego. Además, aportó un gol que terminó siendo clave para darle la victoria por 1-0 al Elche ante el Valencia semanas atrás.

La otra cara de la moneda la vivió Matías Dituro, quien sí fue titular indiscutido en el arco del Elche y disputó los 90 minutos del trascendental compromiso. A diferencia de Cepeda, el guardameta argentino-chileno se consolidó como una de las máximas figuras y pilares del esquema de Eder Sarabia a lo largo del año, jugando gran parte de los partidos de la temporada.