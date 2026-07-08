Elche se ilusiona con golazos de Cepeda en entrenamientos: "Quitando telarañas"

Futbol, Entrenamiento seleccion chilena. Entrenamiento de la seleccion chilena previo a los partidos amistosos contra Portugal y Republica Democratica del Congo. Complejo Deportivo Juan Pinto Duran Santiago, Chile. 25/05/2026 Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 8 Jul. (ATON) -

A través de sus redes sociales, el cuadro franjiverde mostró la efectividad del delantero chileno en los trabajos de pretemporada.

Lucas Cepeda y el Elche continúan con los trabajos de pretemporada de cara a la siguiente campaña en la Liga española, donde buscarán evitar pasar susto tras salvarse del descenso en la última temporada.

En los entrenamientos del cuadro franjiverde, el delantero chileno ha mostrado un destacado nivel que ya ilusiona al propio club y los hinchas.

A través de sus redes sociales, el Elche mostró la efectividad del ex atacante de Colo Colo. Primero lo hizo en trabajos de definición mano a mano, donde clavó el balón al ángulo superior derecho, mientras que después fue en pelota parada, al colocar la pelota al otro palo dejando sin opciones a los arqueros.

"Quitando telarañas. Un clásico", fue el mensaje con el que el elenco español acompañó la publicación en su cuenta oficial de Instagram.