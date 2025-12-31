El elogio a Cortés por llegada a Argentinos Jrs: "Salto de calidad en el arco"

Archivo - Chile.- Gerente de Peñarol y continuidad de Cortés: "Ojalá se quede de por vida" - DANTE FERNANDEZ/FOCOUY/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 31 Dic. (ATON) -

La prensa trasandina reaccionó al inminente fichaje del portero chileno en el "Bicho" tras terminar su préstamo en Peñarol y no ser considerado en Colo Colo.

Tras terminar su préstamo en Peñarol de Uruguya, Brayan Cortés debía regresar a Colo Colo. Sin embargo, el presidente de Blanco y Negro adelantó que al portero chileno le buscarían un nuevo club en el extranjero.

Y todo indica que el golero iquiqueño continuará su carrera en Argentinos Juniors, lo cual generó reacción en la prensa trasandina. En ese sentido, el diario Olé festejó el inminente fichaje del meta.

"El arquero que reemplazará a Chiquito Romero en Argentinos", tituló el citado medio, que agregó que "después de varios candidatos al puesto, el Bicho acordó la llegada del uno que cubrirá la baja del ex Boca tras su actuación en la final de la Copa Argentina".

Además, la publicación añadió que "después de que varios candidatos sean añadidos a la lista, Brayan Cortés terminó siendo el elegido. El arquero llega desde Colo Colo (estaba a préstamo en Peñarol) en calidad de cedido: será por un año y con una opción de compra".

Después, complementó: "Cortés ganó la Copa de Uruguay y con la selección de Chile fue titular en la mayoría de las Eliminatorias Sudamericanas. En 2025, dijo presente en cuatro de los seis compromisos internacionales con La Roja".

Por último, sostuvo que "la llegada del oriundo de Iquique significa un salto de calidad en el arco del Bicho, mientras el Ruso Rodríguez se recupera de su lesión y los chicos del club continúan con su proceso formativo".