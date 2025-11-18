Los elogios a Alexis por su tremendo esfuerzo y profesionalismo en el Sevilla

Santiago 18 Nov. (ATON) -

En España aplaudieron al delantero chileno por redoblar esfuerzos y no tomarse los días libres que dio el técnico Matías Almeyda, todo para recuperarse antes de su lesión y estar en el derbi frente al Betis.

Alexis Sánchez continúa con su recuperación en el Sevilla de la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que sufrió el pasado 24 de octubre ante la Real Sociedad.

A pesar de en un principio se habló de dos meses de baja, el delantero chileno podría volver antes, debido a que ya entrena duro, en doble turno, para poder estar en el derbi ante el Betis el domingo 30 de noviembre.

Esta situación fue resaltada por el diario Estadio Deportivo, que tituló "La lucha contrarreloj de Alexis Sánchez: el delantero del Sevilla fija la mirada en el derbi contra el Betis".

Además, el citado medio agregó que "el veterano delantero va camino de recortar plazos a la mitad después de sacrificar hasta los días de descanso".

A su vez, añadió que "el Sevilla afrontó este lunes el segundo de los tres días y medio de asueto que Matías Almeyda concedió a su plantilla. Sin embargo, el descanso no es para todos. Y mucho menos para Alexis Sánchez, quien literalmente esta doblando esfuerzos para recuperarse a tiempo de jugar por primera vez El Gran Derbi".

"Quedan dos semanas para el derbi y Alexis Sánchez acelera renunciando incluso a sus descansos para acudir a diario a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para ejercitarse en doble sesión diaria", complementó.

Por último, sostuvo que "la evolución está siendo mejor de la esperada y el chileno alberga optimismo de reducir a la mitad los plazos con esta intensísima hoja de rota con dobles sesiones diarias de recuperación".