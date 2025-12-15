Los elogios del DT de Sevilla a Alexis tras goleada a Real Oviedo

Archivo - Futbol, Chile vs Paraguay. Partido amistoso 2024. El jugador de Chile Alexis Sanchez es fotografiado durante el partido amistoso contra Paraguay disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 11/06/2024 Jonnathan Oyarzun/Photosport Footba - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 15 Dic. (ATON) -

El delantero chileno fue titular y realizó un buen partido, donde participó en el primer tanto del cuadro andaluz.

El Sevilla goleó el domingo por 4-0 al Real Oviedo por la Liga española, en un partido donde Alexis Sánchez fue titular y realizó un buen partido, al participar en el primer gol. De hecho, cuando fue reemplazado salió bajo una ovación de la hinchada.

Tras el cotejo, el técnico del cuadro andaluz, Matías Almeyda, llenó de elogios al delantero chileno por su desempeño y destacó su madurez.

"A su edad, está en una etapa de su vida donde ve el fútbol desde otro lugar. Debo buscar desde todos los lugares darle tranquilidad al grupo. Eso tratamos de hacer, el diálogo", expresó el adiestrador argentino.

Además destacó a los jugadores jóvenes: "Veo muchas cosas buenas en este triunfo: jugamos con muchos jóvenes de la cantera, la predisposición de todos los grandes, la entrega, la interpretación. En todos los lugares hice debutar jóvenes. Fui joven, me gustó debutar en Primera, y ese sentimiento no me lo puedo sacar. Para mí, los canteranos se llevan con los pies sobre la tierra, hablándoles claro".

"Repito lo que hacia 'Oso' (Joaquín Martínez Gauna) de jugar en el segundo equipo era perfecto, porque mantenía un ritmo, a diferencia de otros muchachos que solo entrenan y es difícil lograrlo en el primer equipo. Con la lesión de Suazo se abrió una puerta que está aprovechando. Me gustó ver al Sevilla con muchos canteranos, es bueno, dentro del momento que se vive. Mientras estén bien tendrán posibilidad, si veo que se elevan saldrán", complementó.