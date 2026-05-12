Los elogios de DT del Sevilla a Alexis tras ser clave en últimos dos triunfos

Archivo - Chile.- "El nivel de Alexis invita a pensar que su futuro estará lejos de Europa" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 12 May. (ATON) -

Durante la conferencia de prensa de este martes, Luis García Plaza resaltó la labor de delantero chileno ingresando en el segundo tiempo desde el banco de suplentes.

Pese a no ser titular, Alexis Sánchez ha sido figura y clave en los dos últimos partidos del Sevilla, al marcar el gol del triunfo ante la Real Sociedad y aportar con una asistencia en la victoria frente al Espanyol.

Por eso, el técnico del cuadro andaluz, Luis García Plaza, llenó de elogios al delantero chileno, al resaltar su labor en los últimos cotejos.

"Todos tienen que jugar el papel de titular y de suplente, y tienen que aportar minutos de calidad. Alexis ya lleva dos partidos entrando en el descanso y ha sido de lo mejores", expresó el adiestrador en conferencia de prensa.

"Necesito que todos jueguen minutos de calidad. Los jugadores saben que da igual quién es titular, y si tienen que jugar media hora, deben dar el máximo", añadió.

Consignar que con las dos últimas victorias, el Sevilla de Alexis y Gabriel Suazo escaló al 13° puesto de la tabla y, de momento, se está salvando del descenso en La Liga española.

El conjunto andaluz volverá a la acción el miércoles con un duro desafío, cuando visite a un Villarreal que se ubica en el tercer casillero del certamen.