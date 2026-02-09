Los elogios en España a Pellegrini tras tomarse revancha del Atlético Madrid

Archivo - Chile.- Pellegrini y avance de Betis en E. League:"Primer paso de la trilogía con éxito" - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 9 Feb.

El Betis del técnico chileno derrotó al cuadro "colchonero" por la Liga española, por lo que la prensa de ese país evaluó de buena forma al "Ingeniero".

Después de ser goleados en la semana por 5-0 y eliminados en la Copa del Rey, Manuel Pellegrini y el Betis se tomaron revancha del Atlético Madrid y el domingo vencieron por 1-0 al cuadro "colchonero" por la Liga española.

Tras la victoria, la prensa hispana elogió al técnico chileno del conjunto verdiblanco. Por ejemplo, Estadio Deportivo destacó la "sabiduría" del "Ingeniero" y le colocó nota 9.

"Planteó un partido con las líneas más juntas y sin dejar tanto espacio para que los jugadores del Atlético de Madrid mostraran su calidad lo cual le permitió irse al descanso con ventaja de 0-1. En la segunda parte, plantó líneas paralelas muy juntas y reforzó el centro de campo para darle mayor solidez y fortaleza al equipo con el paso de los minutos", sostuvo el citado medio.

En tanto, El Desmarque aseguró que silenció a sus críticos: "Manuel Pellegrini vuelve a sonreír. El técnico chileno, principal señalado tras la derrota ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey, asumió las críticas, hizo autocrítica ante los medios de comunicación y llegó este domingo al Metropolitano con un plan que permitió cambiarlo todo. Victoria y 'reventón' a los malos comentarios".

Además, valoró los ajustes realizados por el estratego nacional: "El chileno reconocía que el jueves el Atleti combinó de manera muy cómoda por dentro y atacó a la espalda con Lookman y había que cambiarlo. Hasta cuando faltaban efectivos (...) Porque en la gestión de los cambios, Pellegrini arriesgó y acertó. Acabó la cita con Nelson Deossa como delantero centro a falta de un '9' puro en el banco, colocó a Marc Bartra como pivote por delante de la defensa y el Atleti fue incapaz de descifrar su telaraña".

Por último, sentenció: "Perdió y aprendió. Manuel Pellegrini, a la primera, cambió todo y reventó todas las críticas que había a su alrededor".