Los elogios para Vicente Pizarro en empate de Rosario Central ante River

Chile.- La evaluación en Argentina a Vicente Pizarro en triunfo de Rosario ante Racing - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 2 Feb. (ATON) -

El volante chileno fue titular y tuvo una buena presentación en la igualdad frente al cuadro "millonario" por la liga argentina.

Vicente Pizarro rindió su primer gran examen en Rosario Central al enfrentar a River Plate. El volante chileno sacó la tarea adelante, al ser titular y realizar una buena presentación en el empate sin goles en el Gigante de Arroyito.

De hecho, la prensa argentina destacó al nacional. Por ejemplo, la transmisión de ESPN sostuvo: "Buen partido de Pizarro en el medio, eh. Sobre todo corriendo y metiendo".

En tanto, en redes sociales también resaltaron al criollo: "Este tipo es crack. Para mí, Pizarro fue el mejor nuestro, se le vio mucho mejor en lo físico y se bancó un rol muy extraño asignado por el DT y fue el más claro".

"Es el mejor jugador de Rosario Central y al que menos buscan sus compañeros, curiosamente", fue otro de los comentarios que recibió el ex Colo Colo.