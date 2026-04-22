Emiliano Astorga y críticas al juego de Puerto Montt: "No somos el Barcelona"

Futbol, Rangers vs Deportes Recoleta, liguilla Promocion 2024 El entrenador de Rangers Emiliano Astorga es fotografiado durante el partido de Liguilla Ascenso contra Deportes Recoleta disputado en el estadio Fiscal de Talca, Talca, - JOSE ROBLES/PHOTOSPORT

Santiago 22 Abr. (ATON) -

tras vencer a Deportes Temuco y quedar como puntero del torneo de la Primera B, el técnico de Deportes Puerto Montt respondió a quienes critican el estilo de juego de su equipo.

Con el triunfo por 2-1 ante Deportes Temuco, por la octava fecha, Deportes Puerto Montt se ubicó como puntero del torneo de la Primera B del fútbol chileno.

Tras la victoria, el técnico del líder del certamen valoró el esfuerzo de sus jugadores y, de paso, dejó un mensaje a los críticos del estilo de juego de su equipo.

"Nosotros somos un equipo que, en base a esfuerzo y sacrificio, ha conseguido los puntos que tiene en estos momentos. Para Puerto Montt no va a ser fácil este campeonato, por lo tanto, es valorable lo que están haciendo los jugadores", comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.

"Que a algunas personas no les guste (el juego de Puerto Montt), nosotros no somos el Barcelona, somos un equipo humilde, que trabaja los partidos, que tiene que sacarse la mugre en la cancha para conseguir puntos", añadió.

Por último, Astorga, agregó: "Yo felicito a mis jugadores, porque son ellos los que se esfuerzan y luchan en cada partido para poder sumar. Así que hay que seguir en ese camino".