Emiliano Astorga sería el nuevo DT de Deportes Puerto Montt

Santiago 11 Dic. (ATON) -

La dirigencia de los "Delfines" ya habría definido al reemplazante de Jaime Vera para dirigir al club en su retorno a la Primera B del fútbol chileno.

Pese a conseguir el ascenso la Primera B, Jaime Vera no continuará como entrenador de Deportes Puerto Montt, pues el propio técnico dio a conocer la semana pasada, a través de redes sociales, que la dirigencia decidió su salida.

Pero el cuadro sureño se movió rápido y ya habría definido a su nuevo DT. Según dio a conocer este jueves radio ADN, Emiliano Astorga asumirá como nuevo estratego de los "Delfines" de cara a la próxima temporada.

El adiestrador dirigió por última vez a Curicó Unido en este 2025, pero fue cesado de su cargo en menos de tres meses, debido a los malos resultados y tras nueve partidos entre la Primera B y la Copa Chile, donde no consiguió ninguna victoria.

Sin embargo, el DT sabe de lograr ascensos en su carrera, pues se consagró campeón de la B con Cobreloa en 2023, además hizo lo propio con Unión La Calera.

En su trayectoria como entrenador, Astorga también cuenta con pasos en San Marcos de Arica, Santiago Wanderers, Cobresal y Palestino, entre otros.