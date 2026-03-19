La emoción de Iván Román tras marcar su primer gol en el Brasileirao

Futbol, Chile vs Argentina. Partido amistoso categoria sub 20. El jugador de la seleccion chilena Ivan Roman es fotografiado durante un partido amistoso de la categoria sub 20 contra Argentina disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 19 Mar. (ATON) -

El joven defensa chileno le dio la victoria al Atlético Mineiro frente al Sao Paulo y tras el cotejo, dejó unas sentidas declaraciones.

Noche soñada la del miércoles para Iván Román en el Brasileirao. El joven defensa chileno anotó su primer gol en la competencia en el triunfo por 1-0 del Atlético Mineiro ante el Sao Paulo.

Tras el cotejo, el zaguero se mostró emocionado y entregó unas sentidas declaraciones, al expresar a Premiere: "Esto quiero dedicárselo a mi familia. Estoy lejos, hace mucho tiempo que no los veo. A mi mama, a mi papá, a mi hermano, que de verdad los extraño mucho. No ha sido muy fácil para mi".

"Llegué el año pasado, no tuve muchas oportunidades, tuve que pelear, pero la verdad es que Dios tiene su tiempo. Las cosas se dieron y gracias a Dios hoy pude hacer un buen partido. Y hacer este gol", añadió el nacional.

En tanto, el ex Palestino recibió elogios de la prensa. Por ejemplo, Globoesporte publicó: "El goleador fue recompensado por su buen desempeño. El joven tuvo uno de sus mejores partidos con la camiseta del Galo".

"Se mostró sólido en las entradas y realizó buenos pases al iniciar los ataques desde la defensa", añadió el citado medio.