La emotiva despedida de Emiliano Amor tras su salida de Colo Colo

Archivo - Futbol, Union La Calera vs Colo Colo. Fecha 25, campeonato Nacional 2024. El jugador de Colo Colo Emiliano Amor celebra el triunfo contra Union La Calera tras el partido de primera division disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 11 Dic. (ATON) -

El defensa, quien parte del Cacique tras no ser renovado, publicó un emotivo y extenso mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

Emiliano Amor es uno de los cuatro jugadores confirmados, de momento, que no continuarán en Colo Colo de cara a la próxima temporada, luego de que la dirigencia de Blanco y Negro decidiera no renovarle el contrato.

Y el defensa se despidió este jueves del Cacique con un emotivo y extenso mensaje publicado a través de sus redes sociales.

"Colocolinos y colocolinas, hoy que nos toca separar caminos nuevamente, quisiera dedicarles unas palabras", comenzó expresando el zaguero.

"En estos años, he dejado muchas cosas de lado (salud, dinero, etc.), pero cuando uno deja todo en la cancha y es leal a lo que siente, no tiene ningún arrepentimiento. Solo tengo palabras de agradecimiento por todos estos años. También agradecer a toda la gente que trabaja en el club y a mis compañeros por siempre tener la buena onda y mejor predisposición", añadió.

Por último, Amor sentenció: "Pero este saludo es en especial a todo el pueblo colocolino que, desde el primer día, me trataron a mí y mi familia con mucho cariño, respeto y amor. Estoy feliz de haber aportado con todos mis compañeros y CT 6 títulos. ¡Gracias! Los quiero mucho, nos volveremos a ver".

Consignar que el futbolista pasó por esta misma situación hace un año, pero fue recontratado pocos meses después. Sin embargo, la despedida ahora es definitiva.