"Entendemos la expectativa por el Superclásico, pero nos mantenemos al margen"

Futbol, Colo Colo vs Union La Calera Fecha 3, Liga de primera 2026. El jugador de Colo Colo Fernando De Paul es fotografiado durante el partido de la liga de primera contra Union La Calera disputado en el Estadio Monumental en Macul, - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 26 Feb. (ATON) -

Fernando de Paul, portero y capitán de Colo Colo, se refirió a cómo vive el plantel albo el derbi de este domingo ante Universidad de Chile en el estadio Monumental.

Este jueves se realizó la tradicional conferencia de prensa previa al Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el cual está programado para las 18:00 horas del domingo en el estadio Monumental, por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Por el lado del Cacique habló el portero y capitán Fernando de Paul, quien explicó cómo está viviendo el plantel albo el derbi frente al cuadro azul.

"Si bien analizamos al rival de turno, tratamos de enfocarnos mucho en lo nuestro. Sabemos lo que estamos haciendo bien y lo que hay que mejorar. El clásico es un partido diferente, entendemos la expectativa que hay, pero nos mantenemos al margen de todo lo que se habla", expresó el golero argentino nacionalizado chileno.

Sobre su rol como capitán en el conjunto de Macul, sostuvo: "No me considero el líder máximo del equipo, hay compañeros que también asumen muy bien esa responsabilidad. Contamos con Arturo Vidal, que es un referente para la institución y el fútbol chileno. Para mí es un privilegio muy grande ser capitán de Colo Colo".

Además, el guardameta valoró su titularidad en el elenco popular: "A todos los jugadores les sirve mucho tener continuidad, sobre todo a un arquero. Estoy contento con eso, pero no me conformo con lo que he dado hasta ahora. Espero seguir consiguiendo cosas con el club".

Por último, De Paul se refirió a las claves para el buen momento del Cacique, que marcha como uno de los punteros del certamen junto a Huachipato luego de tres victorias consecutivas: "En el primer partido, con Limache, no decidimos bien dentro de la cancha y no hicimos lo que habíamos planificado. Desde ese momento, mejoramos el orden, que es fundamental, y también la paciencia a la hora de atacar".