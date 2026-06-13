Entregan detalles de la preparación de Mauricio Isla para volver al fútbol

Futbol, Colo Colo vs Deportes Iquique Fecha 23, Liga de primera 2025. El jugador de Colo Colo Mauricio Isla juega el balon durante un partido de la liga de primera contra Deportes Iquique disputado en el estadio Monumental de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jun. (ATON) -

El preparador físico Nicolás Rivera explicó cómo se dio el contacto con el "Huaso", quien ha estado entrenando con el objetivo de retomar la actividad después de un semestre sin club.

Tras finalizar su vínculo con Colo Colo al término de la temporada pasada, el histórico ex seleccionado nacional Mauricio Isla quedó como agente libre y desde entonces no ha encontrado equipo para seguir con su carrera.

Pero eso no significó que el lateral derecho se dejó estar y así lo hizo saber Nicolás Rivera, preparador físico que ha estado trabajando con el "Huaso" en el Club Deportivo de Universidad San Sebastián pensando en su regreso a la actividad.

"Me toca entrenar a Mauricio Isla. Después de dejar Colo Colo, me contactó y empezamos un plan para volver al fútbol. Primero, la verdad es que no estaba tan motivado a jugar, pero nos armamos un plan y estamos entrenando juntos", comenzó el profesional, en diálogo con Sabes Deportes.

En esa misma línea, subrayó que "jugadores como él son super dotados. Cuando uno lo ve a él, entrenando o incluso en una sesión que estábamos solos, te das cuenta que es un futbolista con capacidades extraordinarias".

Asimismo, expuso que "a ese nivel tan alto, como una competencia mundial, todos quienes están ahí para mí son super dotados. Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Huaso Isla, para llegar al nivel que llegaron, son personas que están un peldaño sobre el resto en cuanto a lo físico".

Sobre los ejercicios que le encargó al formado en Universidad Católica, detalló que "siempre va a estar bien. Lo llevas a correr y puede hacer 10 kilómetros como si nada. Al día siguiente va a estar impecable y va a volver a correr 10 kilómetros. Está perfecto".

Por último, Rivera dijo desconocer cuál será el próximo destino de Isla, quien hace unas semanas subió unas fotos entrenando en FC Cancún, elenco de la Liga Expansión de México, equivalente a la segunda categoría del balompié azteca.