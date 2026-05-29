Entrenador de O'Higgins ya palpita el cruce con Boca por Copa Sudamericana

Futbol, Boston River vs OÕHigginsÊ Copa Sudamericana 2026. El entrenador de OÕHigginsÊ Lucas Bovaglio es fotografiado durante el partido de la fecha 5 del grupo C de la Copa Sudamericana realizado en el estadio Centenario en Montevideo, - LEONARDO CARREO/FOCOUY/PHOTOSPORT

Santiago 30 May. (ATON) -

Lucas Bovaglio no se dejó intimidar por el próximo rival del Capo de Provincia en el certamen internacional y aseveró que "mientras más difícil es el escollo, mejor responde el equipo".

La derrota ante Universidad Católica por Copa Libertadores derivó a Boca Juniors a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins, cuadro que avanzó de ronda tras ser segundo de su grupo.

Lejos de dejarse intimidar por el renombre de su próximo rival, el entrenador del conjunto rancagüino, Lucas Bovaglio, se mostró entusiasmado por desafiar al equipo xeneize por un lugar en los octavos de final.

El estratego declaró en conferencia de prensa que "Boca es un grande del continente. Nos tocó uno de los rivales más difíciles que podíamos tener. Pero este es un desafío más para el equipo".

En esa misma línea, el entrenador del Capo de Provincia destacó que "a lo largo de la temporada hemos tenido distintos encuentros de índole internacional y, mientras más difícil es el escollo, mejor responde el equipo".

Por último, Bovaglio advirtió que "vamos a enfrentar a un rival que se armó para ganar la Copa Libertadores y cayó en Copa Sudamericana. Sabemos que para jugar estos partidos no puedes equivocarte y tienes que rendir al máximo. Faltan dos meses para el partido y lo vamos a preparar como corresponde".

Cabe recordar que la serie entre O'Higgins y el combinado auriazul quedó programada para las últimas dos semanas de julio, justo después de que finalice la Copa del Mundo.