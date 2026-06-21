La U sin su entrenador y con varias bajas se estrena en la Copa Chile

Futbol, Universidad de Chile vs O’Higgins. Fecha 13, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de la Liga de primera contra O’Higgins disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Jun. (ATON) -

Los Azules se enfrentan a Santiago Wanderers en el estadio Nacional

La U tendrá un especial debut en la Copa Chile frente a Santiago Wanderers este domingo en el estadio Nacional debido a la ausencia de su entrenador Fernando Gago, quien sufrió un infarto agudo al miocardio y debió ser intervenido.

El técnico, que había dirigido el partido pendiente frente a O'Higgins el jueves 18 de junio, pese a las molestias que sentía, se encuentra fuera de peligro y en un proceso de positiva evolución, según precisó el propio club.

Con este panorama será su ayudante, Fabricio Coloccini, el que asuma en la banca de los Azules, que este domingo recibe al conjunto de Valparaíso a contar de las 17:30 horas, apuntando a la obtención de la Copa Chile, que ganaron el 2024, como objetivo, dada la clasificación a un torneo internacional como premio.

Pero la ausencia de Gago no será la única que lamentarán en Universidad de Chile, porque Eduardo Vargas no fue considerado para este pleito porque arrastra problemas físicos, y a él, por situaciones similares, se suman Fabián Hormazábal y Javier Altamirano.

La más probable alineación de los Azules sería con Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Barrera, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Elías Rojas y Juan Martín Lucero, para este cotejo que se enmarca en el grupo D, que también integran Unión La Calera y Unión San Felipe.