Equipo de Lucas Cepeda se juega hoy su permanencia en Primera División

Futbol, Rusia vs Chile Partido amistoso 2025 El jugador de la seleccion chilena Lucas Cepeda, es fotografiado, durante el partido amistoso contra Rusia disputado en el Estadio Olimpico Fisht de Sochi, Rusia. 15/11/2025 Sipa/Photosport Football, Russia - SIPA/PHOTOSPORT

Santiago 23 May. (ATON) -

Elche jugará como visita ante Girona, su rival directo.

La tensión jugará hoy un importante papel en la última fecha de la liga española.

Definidos ya el campeón y los equipos clasificados a los torneos europeos, es en la parte baja de la tabla donde estará puesto el mayor foco de atención en la jornada 38.

Ello porque descendidos ya Real Oviedo y Mallorca, queda por resolver el tercer equipo que perderá la categoría, lucha en la que están Girona (40 puntos) y Elche (42).

Y el destino quiso que en la jornada final ambos equipos se enfrenten, puesto que hoy (15 horas) se verán las caras en el estadio gironés Montilivi.

Elche, escuadra de los chilenos Lucas Cepeda y Matías Dituro, tiene como misión no perder el partido para así salvarse del descenso.}