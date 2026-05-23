Equipo de Tiane Endler es goleado en la final de la Champions League femenina

Archivo - Chile.- La Roja femenina retrocedió en el último ranking FIFA de 2025 - HERNAN CONTRERAS - Archivo

Santiago 23 May. (ATON) -

Barcelona arrolló a Olympique de Lyon en Oslo.

No hubo mucho que decir. Barcelona se convirtió en el nuevo campeón de la Champions League femenina al golear a Olympique de Lyon en la final jugada en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega.

Las catalanas lograron la corona tras imponerse por 4-0 al equipo francés que tuvo entre sus titulares a la portera chilena Christiane Endler.

Las galas pudieron abrir la cuenta a los 13 minutos, pero el remate de Heaps fue invalidado por el VAR por un ajustado fuera de juego.

De ahí para adelante el encuentro marcó opciones para ambos equipos, pero a Olympique le faltó la contundencia que sí tuvieron sus rivales.

Ewa Pajor (57 y 69 ) y Salma Paralluelo (89 y 93 ) estructuraron el triunfo con goles donde Tiane Endler poco pudo hacer.