"Este era mi último partido como presidente; quedará en mi corazón para siempre"

Chile.- La reacción de Juan Tagle al durísimo grupo de la UC en Copa Libertadores - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 16 Abr. (ATON) -

Tras el gran triunfo de Universidad Católica ante Cruzeiro en Brasil por Copa Libertadores, Juan Tagle entregó su mensaje de despedida en su último partido como presidente de Cruzados.

Tras debutar la semana pasada en la fase grupal de Copa Libertadores con una dura derrota como local ante Boca Juniors, Universidad Católica se recuperó y el miércoles dio un golpe al derribar a Cruzeiro por 2-1 en Brasil.

Uno que manifestó toda su felicidad por la victoria en el estadio Mineirao de Belo Horizonte fue el presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien entregó su mensaje de despedida en su último partido al mando del conjunto de la franja.

"Sólo quiero expresar mi gratitud y despedirme, porque este era mi último partido como presidente, y vivirlo con un triunfo épico como este, donde el equipo dejó todo en la cancha, es otro regalo que Dios me da por estos 16 años en Cruzados y 10 como presidente", expresó el timonel en imágenes captadas por Liga Sport.

"Agradecerle a mi familia, a los hinchas... Estamos tremendamente felices porque fue un muy buen partido. Todo este encuentro quedará en mi corazón para siempre", añadió el directivo.

Sobre su futuro personal, Tagle sostuvo: "El lunes hacemos nuestra junta de accionistas y entrego el cargo, así que estoy con mucha emoción. Ahora volveré a mi oficina a trabajar y celebrar, nada más que eso".