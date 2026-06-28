Erick Pulgar cerca de un histórico club europeo

Futbol, Entrenamiento seleccion chilena. Entrenamiento de la seleccion chilena realizado en el Complejo Deportivo Juan Pinto Duran. Santiago, Chile. 12/10/2024 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Trainning session team Chile. Chilean national team - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 28 Jun. (ATON) -

El volante chileno puede emigrar del Flamengo y disputar un torneo internacional del viejo continente

El futuro deportivo de Ercik Pulgar está próximo a llevarlo a un histórico club europeo donde nuevamente tendría la oportunidad de disputar copas internacionales.

El volante nacional tiene contrato vigente con Flamengo hasta diciembre del 2027, y si bien una lesión lo alejó de la estelaridad que tuvo en el equipo más popular de Brasil, despertó el interés de un equipo del viejo continente.

Conforme a lo que señala la prensa carioca, el Panathinaikos desea fichar al campeón de América debido a la partida del portugués Renato Sanches, y porque el interés del elenco griego es sumar un jugador con experiencia para afrontar la Conference League, que en su segunda ronda clasificatoria los medirá con el Paksi de Hungría.

Las informaciones apuntan a que el estilo de Pulgar se amolda a lo que pretende el entrenador Jacob Neestrup, por lo que las negociaciones ya están en marcha, aunque la principal dificultad, por ahora, radica en que Flamengo no quiere tranzar en la cláusula de salida, que alcanza los 6 millones de dólares, mientras el Panathinaikos realizó una oferta inicial de 4 millones, y ahora comienza la etapa de acercar posturas.

Panathinaikos comenzará su participación internacional en Europa a fines de julio, cuando el jueves 23 se estrene como visitante en Hungría.