Erick Pulgar habría recibido una jugosa oferta salarial del fútbol saudí

Archivo - Chile.- Dirigente de Flamengo confía en la continuidad de Erick Pulgar - DiaEsportivo/Photosport - Archivo

Santiago 20 Jul. (ATON) -

Pese a la reticencia de la directiva de Flamengo para dejarlo partir, todo apunta a que el chileno cambiaría al Mengao por un elenco árabe.

Erick Pulgar sigue siendo tema de conversación en Brasil, país donde se ha instalado la idea de que el mediocampista nacional dejaría las filas del Flamengo después de cuatro temporadas y media.

Si bien hace unos días el director deportivo del Mengao, José Boto, afirmó que no tenían temor en perder al chileno, el periodista Mauro Sant'Anna reveló que el volante recibió una millonaria oferta.

Según dio a conocer el comunicador, el antofagastino tendría un acuerdo de palabra con un equipo de Arabia Saudita, presuntamente el Al-Qadsiah, el cual le estaría ofreciendo un sueldo tres veces más alto que el que percibe en el cuadro carioca.

Actualmente, el criollo estaría cobrando cerca de 1,1 millones de reales por mes (aproximadamente 192 mil dólares), cifra que se elevaría a los 3,3 millones de la divisa brasileña cada treinta días, si se concretara su fichaje en el conjunto asiático.

Cabe recordar que Pulgar cuenta con una clausula de rescisión cercana a los cuatro millones de dólares, lo que en teoría facilitaría su salida al extranjero.