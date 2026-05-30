Erick Pulgar se hace notar en el triunfo de Flamengo

Futbol, Chile vs Peru. Fase de grupos, Copa America 2024. El jugador de Chile Erick Pulgar es fotografiado contra Peru durante el partido de Copa America por el grupo A disputado en el estadio AT&T en Texas, Estados Unidos. 21/06/2024 Jose Luis - MEXSPORT/PHOTOSPORT

Santiago 31 May. (ATON) -

El cuadro carioca se impuso a Coritiba.

Erick Pulgar ha estado en el centro de la atención esta semana.

Por dos razones.

Una, por su negativa para integrarse a la selección chilena para los amistosos ante Congo y Portugal.

Dos, por su casi segura partida al fútbol de Arabia Saudita donde le ofrecen un excelente contrato.

En medio de todo ello, el volante chileno volvió este sábado a ser titular en Flamengo y e hizo un buen partido en la victoria por 3-0 de la escuadra carioca sobre Coritiba en el marco de la fecha 18 del Brasileirao.

Pulgar, quien recibió una tarjeta amarilla, jugó hasta el minuto 79 cuando fue sustituido por Saúl Ñiguez.

Los goles de Flamengo fueron de Samuel Lino (11 y 70 ) y Pedro (60 ).

Con este resultado, la escuadra de Pulgar llegó a los 34 puntos y se ubicó segundo, a cuatro de Palmeiras, líder de la competencia.