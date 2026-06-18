Erick Pulgar podría dejar Flamengo al término de la Copa del Mundo

Archivo - Futbol, Palmeiras vs Flamengo. Final de Copa Libertadores 2025. El jugador de Palmeiras Allan, centro, disputa el balon con Erick Pulgar de Flamengo durante el partido Final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Lima , - DiaEsportivo/Photosport - Archivo

Santiago 19 Jun. (ATON) -

Desde Brasil advirtieron que un elenco saudí estaría dispuesto a pagar íntegramente la clausula de rescisión del chileno, quien estaría viviendo sus últimas semanas como futbolista del Mengao.

El mediocampista nacional Erick Pulgar podría estar viviendo sus últimos días como futbolista de Flamengo, ante el interés que habría desde la liga de Arabia Saudita.

Según Bolavip Brasil, NEOM SC estaría muy interesado en los servicios del chileno y no tendría problemas en pagar su clausula de rescisión, valorada en cuatro millones de dólares.

Eso no es todo. El citado medio aseguró que el elenco asiático no solo desembolsaría el monto para la salida del antofagastino sino que además le ofrecería un elevado salario.

Consignar que el criollo fue figura del cuadro carioca en 2025 pero este año no ha sido capaz de replicar ese nivel, perdiendo su puesto en la oncena estelar en una temporada marcada por una suspensión y una lesión que lo tuvieron varias semanas sin jugar.

En total, Pulgar ha visto acción en veinte encuentros entre todas las competiciones disputadas, cosechando apenas dos goles.