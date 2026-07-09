Futbol, Santiago Wanderers vs Universidad de Chile Fecha 5, Copa Chile 2026 El jugador de Santiago Wanderers, Cristopher Valenzuela,centro, disputa el balon contra Agustin Arce de Universidad de Chile, durante el partido de Copa Chile, disputado en el - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 9 Jul. (ATON) -

El cuadro azul cometió una falta en el pasado duelo ante Santiago Wanderers por Copa Chile que fue consignada en su informe por el árbitro Piero Maza.

Pese a que Universidad de Chile derrotó a Santiago Wanderers en Valparaíso por Copa Chile, el cuadro azul podría lamentarse por una acción ante los caturros.

Es que el cuadro azul arriesga una posible sanción por parte del Tribunal de Disciplina debido a un error en su indumentaria.

El árbitro Piero Maza consignó en su informe que el conjunto estudiantil no utilizó una de las piezas del uniforme que había sido designado previamente por la Gerencia de Ligas.

"El club Universidad de Chile disputó el encuentro utilizando una indumentaria distinta a la designada previamente por la Gerencia de Ligas, al utilizar short blanco en lugar de short azul", detalló el juez en el documento.

Consignar que el reglamento indica: "Será obligación de cada club utilizar el uniforme designado. La no utilización de cualquier parte de la indumentaria informada será sancionada con una multa de hasta 50 UF, según la estimación que realice el Tribunal de Disciplina".

De esta manera, Universidad de Chile tendrá que esperar si finalmente el organismo aplicará una multa por este error. En caso de ratificarse, los estudiantiles tendrán la posibilidad de presentar alegatos.