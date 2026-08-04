El escándalo que salpica a Deportes Santa Cruz por detención de delantero

Archivo - Chile.- "Adán Godoy arrastraba una pelea contra el cáncer y no pudo ganarla" - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 4 Ago. (ATON) -

Nicolás Barros fue detenido, juntos a dos personas más, después de intentar atropellar a un funcionario de Carabineros durante un control policial.

Un escándalo salpica a Deportes Santa Cruz, luego de que en las últimas horas se diera a conocer que el delantero Nicolás Barrios, y dos personas más, fue detenido por Carabineros tras intentar atropellar a personal policial durante una fiscalización.

Después del control donde se le imputaron cargos de atentado contra la autoridad, el ariete fue puesto en libertad. Ya había protagonizado antes un incidente en Curicó Unido, donde lo detuvieron por microtráfico de drogas.

Tras el escándalo, el presidente del club, Alex Orellana, aseguró que el atacante no era quien conducía el vehículo.

"Estaba en su horario libre, la verdad que ahora lo vamos a ver. Pero entiendo que lo pillaron conduciendo, no paró Él dice que no fue así como dice Carabineros, pero lo tomaron detenido", explica el timonel a Redgol, y añadió que la detención fue "por la causa anterior que tenía".

"Por eso se lo llevaron para verificarlo en la comisaría y le hicieron cargos por intento de homicidio o algo así. Por el tema que llevó a pasar al carabinero, pero él dice que no iba manejando. Ahora, la versión no la tengo clara todavía yo", agregó.

Además, sostuvo que "a lo mejor se asustó, no tengo idea, porque no tengo la versión oficial. Pero lo que me comentaron fue que iba manejando un amigo, no él, y los revisaron a todos. Y por tener esta firma mensual que tiene por esa condena anterior, se lo llevaron".

"Lamentablemente en sus horas libres uno no puede estar cuidándolos, así que van a llegar acá y, la verdad, yo entiendo que volvía ahora a los entrenamientos y voy a ir a conversar con él a ver qué pasó", concluyó.