En España anticiparon la final del Mundial con el recuerdo más amargo de Messi

Futbol, Argentina v Chile. Copa America Centenario 2016. El jugador de la seleccion argentina Lionel Messi, lamenta la derrota contra Chile tras el partido final de la Copa America Centenario disputado en el estadio Met Life de Nueva Jersey, Estados - MEXSPORT/PHOTOSPORT

Santiago 17 Jul. (ATON) -

Uno de los portales más importantes del país ibérico trajo a colación la derrota de Argentina ante la Selección chilena en la final de la Copa América de 2016, disputada en el mismo estadio de la definición del domingo.

Este domingo se disputará la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina en el Estadio MetLife, recinto que evoca uno de los recuerdos más amargos en la historia del capitán trasandino Lionel Messi.

Es que hace diez años en ese mismo reducto, la Albiceleste perdió por penales ante la Selección chilena en la definición de la Copa América Centenario, en una serie donde "Lio" erró su disparo y tras el compromiso anunció su retiro de la Albiceleste, decisión que no duró mucho tiempo.

A escasos días del choque con la denominada Furia Roja, Diario AS trajo a colación lo que fue aquella fatídica noche para el ex futbolista del FC Barcelona y que terminó marcando un antes y un después en su carrera.

"Hace diez años, precisamente en el MetLife donde se juega la final ante España, perdió la Copa América y se derrumbó anunciando su retirada internacional. Afortunadamente, no fue así", escribió Aritz Gabilondo, redactor jefe del portal ibérico.

En esa misma línea, apuntaron que "el estadio en el que tanto sufrió y lloró, aquel en el que definitivamente se hundió porque entendía que no podía triunfar con Argentina como acostumbraba a hacerlo con el Barça, le recibe de nuevo con una dimensión completamente distinta".

Por último, valoraron que con el paso de los meses el delantero de 39 años dio marcha atrás y volvió a defender la camiseta de su país. "Un giro de 180 grados que demuestra que Messi hizo bien al recular, y que en la vida siempre hay segundas oportunidades para quien se las trabaja", indicaron.