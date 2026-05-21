En España lo dan por hecho: "Alexis Sánchez vuelve a casa"

Archivo - Chile.- Los elogios de DT del Sevilla a Alexis tras ser clave en últimos dos triunfos - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 21 May. (ATON) -

Un medio hispano señaló que al margen de sus contribuciones en los triunfos que aseguraron la permanencia del Sevilla, el chileno tendría listas las maletas para retornar a Sudamérica una vez que termine la temporada.

Aunque no fue protagonista en gran parte de la temporada, el delantero nacional Alexis Sánchez ha sido fundamental en los últimos partidos del Sevilla, aportando con un gol y una asistencia que terminaron siendo fundamentales para la permanencia del cuadro andaluz en La Liga.

A pesar de estas contribuciones, el chileno tendría los días contados en el elenco blanquirrojo y estaría alistando las maletas para volver a Sudamérica. "Alexis Sánchez vuelve a casa", adelantó el sitio español AS.

En la publicación señalaron que "si no ocurre nada raro, a Alexis Sánchez le quedan pocos días como profesional a este lado del Charco, después de casi dos décadas de regalar un porrón de goles y asistencias. (...) Alexis termina contrato con el Sevilla, por el que firmó a finales de agosto, y lo normal es que vuelva a Sudamérica".

En esa misma línea, apuntaron que el "Niño Maravilla" manejaría ofertas tanto del fútbol brasileño como de la Universidad de Chile, club del cual el tocopillano se ha declarado hincha.

Además, remarcaron que el próximo equipo del ex seleccionado criollo podría ser el último de su carrera considerando que en diciembre próximo cumple 38 años.