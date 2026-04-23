En España dicen que Alexis dirá adiós a Europa: "El último reto que le queda"

Archivo - Chile.- En España dicen que "hoy día salir con Alexis titular es perder a un futbolista" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 23 Abr. (ATON) -

Desde hace rato que se habla de que el delantero chileno no continuará en el Sevilla la próxima temporada, pero también dejaría el Viejo Continente, por lo que su único actual objetivo es salvar al cuadro andaluz del descenso.

Pese a que tuvo un buen inicio, la temporada de Alexis Sánchez en el Sevilla ha estado marcada por altos y bajos, con un registro de tres goles y una asistencia en 24 partidos jugados.

Debido a esta irregularidad, en España ya dan casi por hecho que el delantero chileno no continuará en el cuadro andaluz la siguiente campaña. Incluso, ya se habla de que también dejaría Europa, por lo que México y Sudamérica serían sus opciones en el próximo mercado de fichajes.

Así lo sentenció este jueves el medio ABC de Sevilla. En una columna dedicada al tocopillano, la publicación sostuvo: "Alexis Sánchez tiene por delante siete partidos, denominadas finales en el vestuario del Sevilla, para despedirse del club que le ayudó a prolongar un poco más su dilatada carrera por Europa".

"El delantero chileno, ya a sus 37 años, cuenta nuevamente para este verano con importantes propuestas de clubes de su país y México, por lo que cruzará el charco este verano para ir dando los últimos pasos en su trayectoria antes de la retirada. Lo que es seguro es que abandonará el fútbol europeo y el propio Sevilla, después de un curso repleto de grises, aunque con goles para el recuerdo", añadió.

Por último, el citado medio agregó: "Alexis quiere seguir ayudando al Sevilla en este tramo final de temporada. Aún no ha terminado con su trabajo. Es de los pocos que ha mantenido la calma en los peores momentos. No podría tener mejor despedida europea que logrando una salvación con el Sevilla, el último reto que le queda".