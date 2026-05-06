En España dicen que Alexis tiene un "acuerdo avanzado" con Inter de Porto Alegre

Archivo - Chile.- Los elogios a Alexis por su tremendo esfuerzo y profesionalismo en el Sevilla - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 6 May. (ATON) -

El diario Marca dio a conocer que el cuadro brasileño tendría negociaciones encaminadas con el delantero nacional, quien también ha sido vinculado a Universidad de Chile.

Si hay un sueño que tienen en Universidad de Chile de cara al segundo semestre de esta temporada 2026 es el de repatriar a Alexis Sánchez, considerando que desde hace rato que en España aseguran que el delantero chileno regresará a Sudamérica.

Es que según los medios hispanos, el tocopillano no renovará en el Sevilla al término de la campaña y tampoco seguiría en el fútbol europeo.

Sin embargo, los fanáticos azules tendrían que seguir esperando, luego de que el diario Marca diera a conocer que el goleador histórico de la Roja tiene un "acuerdo avanzado" para convertirse en nuevo refuerzo de Internacional de Porto Alegre.

De acuerdo a la publicación, los dirigentes del conjunto gaúcho insinuaron que las negociaciones con el atacante criollo van bien encaminadas.

Eso sí, hay que consignar que el medio Estadio Deportivo sostuvo que, tras convertirse en héroe del Sevilla al darle una victoria clave frente a la Real Sociedad para alejarse de la lucha por el descenso, no se descarta una posible continuidad del chileno en el elenco andaluz.