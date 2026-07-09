En España resaltan el "gesto de capitán" de Gabriel Suazo en Sevilla

Futbol, Nueva Zelanda vs Chile Partido amistoso en Nueva Zelanda 2026 Gabriel Suazo (c) de Chile durante el partido entre Nueva Zelanda y Chile, correspondiente al Torneo de la Serie FIFA, disputado en Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda, el lunes 30 de - Joshua Devenie / www.photosport.cl

Santiago 9 Jul. (ATON) -

El lateral izquierdo decidió ponerle fin anticipado a sus vacaciones y retornó esta semana a los entrenamientos del elenco blanquirrojo, acción que fue destacada por la prensa hispana.

El lateral izquierdo Gabriel Suazo se convirtió en tema de conversación en España tras retornar a los entrenamientos en Sevilla de cara a la temporada 2026-27, hecho que llamó la atención de la prensa hispana.

Según detalló el portal Estadio Deportivo, al seleccionado nacional le quedaban algunos días de vacaciones pero decidió adelantar su regreso a las prácticas, decisión que fue calificada como un "gesto de capitán".

"La principal novedad de la segunda sesión vespertina la ha puesto Gabriel Suazo, que se ha sumado al grupo antes de lo previsto en toda una demostración de compromiso", señalaron desde el citado medio.

Además, en la publicación apuntaron que con la salida de Nemanja Gudelj y la eventual partida de otros referentes del equipo, el chileno sería uno de los llamados a portal la jineta de capitán en el cuadro andaluz.

Consignar que en su primera temporada en el conjunto nervionense, el formado en Colo Colo sumó 2.127 minutos en cancha repartidos en treinta compromisos y aportó con dos asistencias.