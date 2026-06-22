En España sepultaron posible llegada de Alexis a la U o liga "de menor nivel"

Archivo - Chile.- Aseguran que Alexis no seguirá en Europa y que maneja sondeos de cuatro ligas - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 22 Jun. (ATON) -

El delantero chileno debe resolver su futuro de cara la próxima temporada, el cual se debate en continuar en el Sevilla, tras su destacado cierre de campaña, o emigrar a otro club.

Alexis Sánchez disfruta aún de sus vacaciones pero con el foco puesto en resolver su futuro de cara la próxima temporada, el cual se debate en continuar en el Sevilla, tras su destacado cierre de campaña, o emigrar a otro club.

Sin embargo, en la prensa española creen que el bicampeón de América con la Selección chilena podría renovar contrato con el cuadro andaluz.

En ese sentido, el sitio El Desmarque publicó: "Acaba su contrato Alexis Sánchez, que sí ha colaborado más en el tramo final de la temporada, pero su caso es distinto".

"El club le ofrece que continúe un año más, pero adaptándose a la complicada economía de la entidad y al rol que desempeñará sobre el césped, que sería similar al del tramo final de la temporada", añadió el citado medio.

Además, agregó: "Todavía no hay nada decidido, pues es difícil convencer a alguien que lo ha sido todo en el fútbol a que asuma roles más secundarios".

Por último, la publicación sepultó la chance de que el tocopillano arribe a Universidad de Chile o cualquier otro club de esta región del continente: "Tampoco parece que a Alexis le seduzca volver a Sudamérica o jugar alguna liga de menor nivel. Tiempo hay".