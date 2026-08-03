A la espera de definir su futuro, Alexis recordó su paso por el Arsenal

Archivo - Chile.- Incluyen a Alexis entre los 50 mejores pagados en la historia de la P. League - FIROSPORT/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 3 Ago. (ATON) -

El delantero chileno todavía no resuelve en qué club continuará su carrera profesional tras partir del Sevilla de España.

Alexis Sánchez sigue disfrutando de vacaciones junto a su familia mientras resuelve dónde continuará su carrera profesional tras su salida del Sevilla de España.

A la espera por definir su futuro, el delantero chileno recordó, a través de redes sociales, su paso por el Arsenal de Inglaterra, elenco donde mostró el mejor nivel de su trayectoria.

El goleador histórico de la Roja compartió un video recorriendo las calles en Londres y acompañó el registro con el mensaje: "Momento de Londres y mi vida".

En la publicación, el tocopillano incluyó imágenes de su recordado y exitoso paso por los Gunners donde deslumbró en el fútbol europeo y dejó una gran huella.

Consignar que el bicampéon de América con la Roja arribó al Arsenal en 2014, tras el Mundial de Brasil, y estuvo en el conjunto londinense hasta 2018 al fichar en el Manchester United.

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